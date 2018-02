Homem abre fogo em Itália e faz seis feridos

Atirador disparou de um carro em andamento.

12:00





+++ #Macerata esplosi colpi di arma da fuoco. Ci sono feriti. Operazione di Polizia in corso. Restate al riparo evitando luoghi all’aperto pic.twitter.com/UhwPYJpkUI — Polizia di Stato (@poliziadistato) 3 de fevereiro de 2018

O presidente da câmara pede à população que se mantenham em casa. "Fiquem em casa até aviso contrário. Há um homem armado num carro a disparar por toda a cidade", diz Romano Carancini.





Local do ataque:







Os jornais locais avançam que o atirador já foi detido e que no momento em que foi detido gritou "Viva a Itália".

Seis pessoas ficaram feridas depois de um homem disparar vários tiros em Macerata, Itália, este sábado.Segundo a Reuters, o homem seguia de carro enquanto disparava, segundo avançam os órgãos de comunicação locais.As autoridades acreditam que o atirador agiu por motivos raciais visto que, segundo relatam as pessoas no local, as vítimas eram imigrantes africanos.