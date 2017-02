Morreu a mulher de Lula da Silva

O ex-presidente brasileiro Lula da Silva autorizou esta quinta-feira a doação de órgãos da mulher, Marisa Letícia Lula da Silva, que estava em morte cerebral. Marisa Letícia, de 66 anos, estava internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o passado dia 24 de Janeiro, quando sofreu um AVC, Acidente vascular cerebral, hemorrágico. A família deu ordem aos médicos para que, após serem recolhidos os órgãos para doação, fossem desligadas as máquinas que mantêm viva Marisa Letícia.



A decisão foi confirmada pelo ex-presidente brasileiro numa mensagem publicada nas redes sociais.

"A família Lula da Silva agradece todas as manifestações de carinho e solidariedade recebidas nesses últimos 10 dias pela recuperação da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva. A família autorizou os procedimentos preparativos para a doação dos órgãos", escreveu Lula da Silva no Facebook.

O mais recente boletim médico, divulgado pelo hospital pouco depois das 10 e 30 horas desta quinta-feira (12 e 30 em Lisboa) ainda não fala em morte cerebral, mas o texto revela a "ausência de fluxo cerebral". Na noite de quarta-feira o chefe da equipa médica que atende Marisa Letícia, o cardiologista Roberto Kalil Filho, já tinha dito aos jornalistas que o estado de Marisa Letícia era já naquela altura irreversível.

A mulher de Lula da Silva chegou ao Sírio-Libanês consciente, mas os médicos induziram-na ao coma para preservarem as suas funções vitais e até terça-feira de manhã o quadro dela era classificado como estável. Mas, a partir do final da tarde desse dia, quando a sedação que induzia ao coma começou a ser retirada, surgiram as sequelas deixadas pelo AVC e Marisa Letícia sofreu um agravamento do seu quadro, confirmado pelo boletim médico desta quinta.

No cumprimento dos protocolos médicos para essas situações, os especialistas ainda vão aguardar algumas horas até refazerem os exames em Marisa Letícia. Se o quadro se mantiver, será então declarada a morte cerebral da mulher de Lula, que desde dia 24 tem passado quase todo o tempo ao lado de Marisa Letícia.







