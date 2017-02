Grita 'Alá é Grande' antes de atacar soldado no Louvre com catana

O que achou desta notícia?







O Museu do Louvres, em Paris, foi o palco de um ataque esta sexta-feira de manhã após um homem ter tentado entrar com duas mochilas no centro comercial que se situa no interior do museu.O suspeito teria pelo menos uma catana e terá tentado utilizá-la, obrigando um dos soldados que estava no local a abrir fogo cinco vezes.Uma pessoa foi vista no chão, presumindo-se que seja o atacante. O homem está vivo, garantem as autoridades, e foi atingido na barriga, encontrando-se em estado grave. Um soldado foi esfaqueado no antebraço, embora os ferimentos não apresentem gravidade.O vereador para a segurança de Paris, citado pelo Le Figaro, garantiu à imprensa que o homem terá entrado no espaço a fazer ameaças e a gritar "Allah Akbar" (Alá é Grande).Uma equipa de minas e armadilhas analisou as mochilas, mas não encontrou quaisquer explosivos. De acordo com chefe da polícia Michel Cadot, outra pessoa foi detida, mas as autoridades acreditam que o atacante agia sozinho, num "contexto de terrorismo".Um forte dispositivo policial está no local e a zona está interdita ao trânsito e à circulação de pedestres, avança a France Info . Também as estações de metro mais próximas foram encerradas.Dentro do próprio Louvre ainda se encontram cerca de 250 pessoas que não puderam ser retiradas do local.Recorde-se que o Museu do Louvre não permite a entrada de malas ou objetos perigosos no seu interior, medida de segurança que tem sido seguida à risca especialmente após os atentados terroristas que afetaram a capital de França.Não são ainda conhecidos os motivos deste incidente, explica a polícia local, que confirma que existe um "problema grave de segurança pública", que está a ser acompanhado pelas autoridades.Uma pessoa foi presa, embora a polícia acredite que o homem agiu sozinho.O primeiro-ministro francês, Manuel Valls, afirmou que o ataque ocorrido hoje contra um militar na zona do Museu do Louvre, em Paris, foi "visivelmente" um ato de terrorismo.O homem que atacou um militar francês com uma arma branca, junto ao Museu do Louvre, gritou "Deus é Grande" em árabe antes agredir o soldado que disparou de imediato sobre o atacante.