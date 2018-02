Alerta de bomba trava avião da Colômbia por quatro horas em São Paulo

Chamada de um familiar de um passageiro dava conta de que havia explosivos a bordo.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 10:46

Um alerta de bomba a bordo e da eminência do que poderia ser um ataque terrorista manteve ontem, quinta-feira, um avião da companhia aérea colombiana Avianca por quatro horas e meia travado no aeroporto da cidade brasileira de São Paulo.



Quando o alerta foi dado o avião lotado já estava prestes a descolar rumo a Bogotá, capital da Colômbia, mas todos os passageiros tiveram de descer.

De acordo com a Polícia Federal brasileira do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, foi um familiar de um dos passageiros quem deu o alarme. Ele comunicou à polícia que o seu familiar levava uma bomba na bagagem e que pretendia explodir o avião no ar.

O passageiro, um brasileiro de 29 anos que já esteve em países árabes, como o Egipto e a Arábia Saudita, foi levado para as instalações da Polícia Federal no aeroporto e foi criado um gabinete de gestão de crise, que englobou diversas autoridades. Agentes federais, reforçados por elementos da Brigada Anti-Bombas, fizeram uma demorada revista ao aparelho e às bagagens, mas nenhum explosivo foi encontrado.

O avião, que deveria ter saído de São Paulo às 9h30 locais, 11h30 em Lisboa, só descolou às 13h51 da capital paulista, 17h51 pelo horário da capital portuguesa. Não foi informado se o passageiro que supostamente pretendia explodir a aeronave foi libertado e seguiu viagem ou se continua detido, pois as autoridades só após terem mais detalhes do caso emitirão um comunicado.