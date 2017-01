Alerta de tsunami após sismo de magnitude 8 na Papua Nova Guiné

O que achou desta notícia?







Um sismo de magnitude 8 na escala de Ritcher sacudiu hoje o leste da Papua Nova Guiné, levando as autoridades a emitir um alerta de tsunami para vários países vizinhos naquela zona do Pacífico.O terramoto, registado às 15:30 (04:30 em Lisboa), ocorreu a 40 quilómetros a oeste de Panguna, na Papua Nova Guiné, a uma profundidade de 153 quilómetros, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que monitoriza a atividade sísmica mundial.O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico advertiu para a possibilidade de serem registadas, nas próximas três horas, 'ondas perigosas' nas regiões costeiras da Papua Nova Guiné, Indonésia, Nauru, Vanuatu e Ilhas Salomão.