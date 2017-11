Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aliado de Trump tem negócios com o círculo íntimo de Putin

Secretário do Comércio não revelou ligações à Rússia antes de assumir o cargo.

Por Ricardo Ramos | 01:30

O secretário do Comércio dos EUA, Wilbur Ross, amigo e aliado de longa data do presidente Donald Trump, tem uma importante participação numa empresa de navegação que fatura milhões em negócios com oligarcas próximos de Vladimir Putin.



Esta é uma das principais revelações dos ‘Papéis do Paraíso’, uma nova e gigantesca fuga de informação que expõe a forma como bilionários, empresários, celebridades e multinacionais escondem e movimentam a sua fortuna em paraísos fiscais.



De acordo com os ‘Papéis’, Wilbur Ross detém, através de várias sociedades offshore, uma participação de 31,5% na empresa Navigator Holdings, que ganha dezenas de milhões de euros anuais a transportar petróleo e gás para a empresa petroquímica russa Sibur, que tem entre os seus proprietários dois oligarcas alvo de sanções por parte dos EUA, Gennady Timchenko e Leonid Mikhelson, e ainda o genro do presidente Putin, Kirill Shamalov.



Ross nega qualquer irregularidade, uma vez que a Sibur não foi alvo de sanções, mas a oposição democrata acusa-o de enganar o Congresso ao não revelar os negócios com o círculo íntimo de Putin.



"Rainha Isabel II devia pedir desculpa"

O líder da oposição trabalhista britânica, Jeremy Corbyn, disse ontem que a rainha Isabel II "devia pedir desculpa" após a revelação de que pelo menos 11,3 milhões de euros da sua fortuna privada foram investidos em fundos offshore. De acordo com os ‘Papéis do Paraíso’, o investimento foi feito pelo Ducado de Lancaster, a entidade que gere a fortuna da rainha. Apesar de não ser ilegal, Corbyn diz que Isabel II "devia dar o exemplo".