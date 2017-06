Aliados da NATO aumentam 4,3% gastos com defesa

Stoltenberg falava na véspera de uma reunião, em Bruxelas, dos ministros da Defesa aliados, na qual Portugal estará representado por Azeredo Lopes.



Desde 2015, adiantou, o Canadá e os membros europeus da NATO "gastaram quase mais 46 mil milhões de dólares em defesa (cerca de 41 mil milhões de euros)".

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, anunciou esta quarta-feira um aumento de 4,3% nas despesas de defesa dos aliados, em 2017, sem contar com os Estados Unidos."Os aliados europeus deverão investir a partir de agora na sua própria defesa, não para agradar aos Estados Unidos mas porque é do seu interesse próprio", disse Stoltenberg, em conferência de imprensa, em Bruxelas.O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla inglesa) salientou ainda que este ano é o terceiro consecutivo em que aumentam os orçamentos dos aliados na área da defesa.