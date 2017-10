Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Destino da Catalunha decide-se hoje à tarde

Espanha em suspenso até à declaração do presidente da Generalitat no parlamento.

Por Ricardo Ramos | 01:30

Uma proclamação formal de independência ou uma mera declaração simbólica sem efeitos imediatos? Esta é a grande dúvida sobre o discurso desta tarde de Carles Puigdemont no parlamento da Catalunha. O presidente da Generalitat está a ser pressionado pelos aliados para cumprir a lei do Referendo e avançar com a rutura unilateral, mas há quem veja sinais de hesitação e admita que Puigdemont pode tentar ganhar tempo com uma declaração meramente retórica.



Oficialmente, Puigdemont vai ao parlamento "analisar a situação política" na sequência do referendo ilegal de 1 de outubro, mas a expectativa geral é que a sessão sirva para proclamar a independência unilateral da Catalunha. O presidente da Generalitat não abre o jogo mas, em entrevista à TV3, garantiu a sua intenção de "aplicar o que diz a lei do Referendo", que prevê a proclamação da independência 48 horas após a divulgação dos resultados.



Temendo uma eventual hesitação de última hora de Puigdemont, os independentistas radicais da CUP, que sustentam o governo regional no parlamento, avisaram ontem que não aceitarão "subterfúgios" ou "declarações retóricas", que compararam a uma "rendição".



Já o PM espanhol, Mariano Rajoy, voltou a garantir que "fará tudo o que for preciso" para impedir a independência da Catalunha.



Separatistas "assustados" e "divididos"

A vice-presidente do governo espanhol, Soraya Sáenz de Santamaría, disse ontem que os independentistas catalães estão "assustados" e "divididos" com os acontecimentos dos últimos dias, nomeadamente, as manifestações em defesa da unidade de Espanha e a decisão dos principais bancos e empresas catalães de abandonarem a região em caso de independência.



Santamaría apelou ainda às "pessoas sensatas" da Generalitat para convencerem Puigdemont a "não saltar para o abismo".



Boicote às eleições autonómicas

Os independentistas da CUP e da coligação Juntos Pelo Sim acordaram boicotar umas eventuais eleições autonómicas convocadas por Madrid após a aplicação do Artigo 155 da Constituição para suspender a autonomia catalã como resposta à proclamação de independência.



PORMENORES

PP avisa Puigdemont

O Partido Popular advertiu ontem que Carles Puigdemont "pode acabar preso" como Lluís Companys, nacionalista catalão que declarou unilateralmente a independência em 1934 e acabou fuzilado pelo regime franquista em 1940.



Referendo não é aval

A presidente da câmara de Barcelona, Ada Colau, avisou ontem que os resultados do referendo "não podem ser o aval para proclamar a independência". "Não podemos colocar em risco a coesão social", avisou.