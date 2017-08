Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aliados exigem cargos no Governo de Temer

Partidos querem ministérios ocupados pelo PSDB.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 09:27

Dois dias após ter conseguido travar no Parlamento um pedido do Supremo Tribunal para o levar a julgamento por corrupção, Michel Temer recebeu esta sexta-feira os líderes dos partidos que o ajudaram, que agora lhe exigem cargos no governo central e nos estados.



As vagas mais cobiçadas são os quatro ministérios ocupados pelo PSDB, segundo maior partido do governo - 21 dos seus 43 deputados votaram contra Temer.



Esses pequenos partidos, que, juntos, formam o chamado "centrão", sem o qual Temer não teria escapado ao julgamento, exigem ainda que indicados seus sejam nomeados para cargos federais nos estados, para se reforçarem regionalmente.



Ainda ontem, Temer mandou fazer um mapeamento dos partidos aliados onde houve ‘infidelidades’, para redistribuir pelo "centrão" os cargos, e começou a exonerar os ‘afilhados’ dos deputados que votaram contra ele.