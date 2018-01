Alpinista abandona cadela durante tempestade para fugir

Paul Finnegan não conseguiu transportar o animal que se encontrava ferido.

Um alpinista abandonou a cadela numa montanha na Escócia para fugir a uma forte tempestade no passado domingo. Pouco antes, o animal, com 12 anos de idade, teve um problema numa das pernas e não conseguia andar sem o auxílio do dono. "Ele não tinha outra opção a não ser deixá-la para trás", afirmou um amigo.

Paul Finnegan voltou ao local no dia seguinte para procurar o animal de estimação, mas a dificuldade em se lembrar do sítio em que o deixou tornou a situação ainda mais complicada. A missão de resgate continuou durante cinco dias, juntamente com colegas e voluntários, mas na sexta-feira Meg, uma Border Collie, foi encontrada sem vida.

A notícia foi dada por Holli Mcgowan, uma familiar, na página pessoal de Facebook. "A Meg foi encontrada pelo Sean e pelo Paul. Infelizmente não estava viva. Estamos todos devastados", sublinhou.

"É com muita tristeza e com um peso enorme no coração que partilho uma última actualização. A Meg já não se encontra entre nós", escreveu Mikey McManus, um dos voluntários presentes nas buscas.