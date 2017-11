Aluno de oito anos desmaia de fome em escola de Brasília

Criança vive a 30 quilómetros da escola e tem de andar duas horas para chegar a horas às aulas.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 17:04

Um aluno de apenas oito anos comoveu o Brasil esta semana ao desmaiar de fome numa escola de Brasília, a capital federal brasileira. Este sábado, o governador de Brasília, Rodrigo Rollemberg, lamentou o ocorrido mas minimizou o incidentem argumentando que foi um caso pontual, que, segundo ele, tem a ver com a situação de carência da família da criança e não com falhas da escola.

O menino desmaiou durante uma aula na Escola Classe Oito do Cruzeiro, na periferia da capital brasileira, e assustou a todos, colegas de classe e a professora, que chamou o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Quando os médicos e socorristas chegaram para levar o aluno para o hospital este, após ser reanimado, emocionou até os profissionais da ambulância ao dizer que não tinha doença alguma: o que tinha era fome.



Segundo o aluno, a última refeição que tinha feito fora no dia anterior, 24 horas antes, e tinha consistido apenas num prato de papa de farinha de Fubá. Depois de alimentado, ele recuperou, mas o seu drama chamou a atenção para as dificuldades que ele e outros alunos carenciados vivem na capital brasileira, uma das cidades mais ricas do Brasil mas em cuja periferia há bolsões gigantescos de miséria quase indescritível.

As escolas de Brasília fornecem almoço aos alunos que estudam em tempo integral, mas os que só estudam um período, ou de manhã ou de tarde, recebem apenas um lanche, normalmente à base de biscoitos. É o caso do aluno que desmaiou, e que estuda só no período da tarde, pois vive muito longe da escola.

Ele e outros 250 alunos da Escola Classe 8 do Cruzeiro, na periferia de Brasília, vivem no Paranoá Parque, um bairro social construído pelo governo, mas que fica a mais de 30 km da unidade de ensino. Como os alunos têm de sair de casa mais de duas horas antes para chegarem a tempo da primeira aula, às 13 horas, saem sem comer e, quando chegam à escola, já passou o horário de almoço, a que, mesmo assim, não têm direito.

Apesar do receio de represálias, professores e outros funcionários da escola disseram a jornalistas que diariamente enfrentam situações difíceis, com os alunos desatentos e a sentirem-se mal por causa da fome. Eles afirmam já ter reclamado várias vezes com a Secretaria de Educação por não fornecer almoço exatamente às crianças que vêm de mais longe e são mais carenciadas.

Em comunicado, a Secretaria de Educação de Brasília informou que não houve falha da escola, pois esta cumpre a regra de só fornecer alimentação aos alunos que ficam lá o dia inteiro e, reforçando a posição do governador, acrescentou que o caso que tanto chocou o Brasil tem a ver com a situação da família do aluno e não com falhas estruturais, mas que, apesar disso, enviou para a Escola Classe Oito do Cruzeiro nutricionistas e reforço de alimentos. O órgão ainda acrescentou que está prevista a construção de escolas no bairro Paranoá Parque, onde a família do aluno que desmaiou ganhou recentemente uma casa social e vive com a ajuda de programas do governo, mas que a crise financeira que o Brasil enfrenta não permite estimar a data em que elas começarão a ser construídas.