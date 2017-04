Alunos de medicina tiram foto com calças para baixo

Os alunos podem ser advertidos verbalmente ou mesmo ser suspensos da Universidade.



"Deixamos claro que os atos dos alunos foram iniciativas pessoais e em desacordo com orientações que recebem dos professores e coordenadores da instituição", diz a Universidade nota enviada à imprensa brasileira.Os alunos podem ser advertidos verbalmente ou mesmo ser suspensos da Universidade.

Um grupo de alunos de medicina da Universidade de Vila Velha, no Brasil, fotografou-se com a bata de médico e com as calças para baixo. Nas imagens, os sete rapazes estão ainda a fazer um gesto com as mãos que remete para os genitais femininos.A imagem, publicada no Instagram, tinha como legenda #PintosNervosos.A universidade, segundo avança o site G1, que avança as informações, vai abrir um inquérito para apurar a responsabilidade pelo incidente. O caso foi denunciado pelo Sindicato dos Médicos e ainda não se sabe o que levou os jovens a publicar a imagem.