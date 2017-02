Ama doa parte do fígado para salvar criança

O transplante foi realizado com sucesso no dia 11 de janeiro e Talia, agora com 16 meses, tem as mesma cicatrizes que a ama Kiersten. A jovem publicou um vídeo onde mostra a pequena Talia, feliz, duas semanas depois da cirurgia. A ama contou à imprensa que os médicos a informaram de que não poderia voltar a doar parte do fígado mesmo que, no futuro, fosse um dos fihos a precisar.







A jovem conheceu de perto a história de Talia e decidiu ajudá-la. Fez exames e percebeu que podia ser a dadora que iria salvar a vida à menina de quem tomava conta. "Achei maravilhoso o facto de ela se ter oferecido, mas não pensei que fosse realmente acontecer. Não é algo que as pessoas façam todos os dias", contou Farra Rosko.O transplante foi realizado com sucesso no dia 11 de janeiro e Talia, agora com 16 meses, tem as mesma cicatrizes que a ama Kiersten. A jovem publicou um vídeo onde mostra a pequena Talia, feliz, duas semanas depois da cirurgia. A ama contou à imprensa que os médicos a informaram de que não poderia voltar a doar parte do fígado mesmo que, no futuro, fosse um dos fihos a precisar.

Uma ama, de 22 anos, doou parte do fígado a uma das crianças de quem cuida e salvou-lhe a vida. Foi diagnosticado a Talia Rosko, uma menina com apenas dois meses de vida, uma forma rara de obstrução das vias biliares que acumula bílis no figado e consequentemente, o danifica.Segundo o The Washington Post, os pais da pequena Talia foram informados de que a filha não viveria mais do que dois anos caso não fosse encontrado um dador compatível para um transplante de fígado.George e Farra Rosko decidiram ajudar a filha e começaram à procura de um dador. Para isso, tiveram de deixar os três filhos com uma ama. No verão de 2016, contrataram Kiersten Miles, de 22 anos, para tomar conta das crianças.