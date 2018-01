Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Amanhã é o dia em que se fazem mais testes de gravidez

Dia 2 de janeiro é o dia em que os casais mais tentam engravidar.

15:08

O dia 2 de janeiro é considerado o dia em que os casais mais tentam engravidar. Um estudo revela que amanhã, duas semanas depois do segundo dia do ano, é o dia em que se realizam mais testes de gravidez.



Em alguns sitios do mundo, o dia 2 de janeiro é o Dia de Fazer Bebés, segundo avança o The Mirror.



Um grupo de cientistas concluiu recentemente que o dia 26 de setembro é a data onde acontecem mais nascimentos.



Isto significa que, se retrocedermos 38 semanas de gestação, a data em que foram concebidas as crianças foi a 2 de janeiro. O estudo revelou ainda que a data exata para o ato sexual é às 22h36.