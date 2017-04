Amante de Pablo Escobar acusa-o de a ter violado e tentado asfixiar

A apresentadora de televisão colombiana, Virginia Vallejo, conhecida por ter sido amante de Pablo Escobar, afirma ter sido violada e espancada por este, em declarações à revista Marie Claire.



Prestes a lançar um livro sobre o romance que viveram, "Amando Pablo, Odiando Escobar", Virginia relembrou a forma como conheceu o maior traficante de todos os tempos. "Na altura, eu namorava com Aníbal Turbay, um homem muito rico que consumia cocaína. Ele levou-me a passar férias a Nápoles, à fazenda do Pablo", conta.

Na entrevista, a colombiana revela ainda a enorme admiração que nutria pelas ambições políticas e sociais de Escobar. "Percebi logo que o Pablo era único e que iria mudar os rumos da humanidade", recorda.

A apresentadora de televisão assume ainda que o facto de o amante ser casado com Tata Escobar nunca o incomodou, apesar de acusar a rival de ser cúmplice de todos os crimes praticados pelo marido. "Eu não sabia dos negócios obscuros dele nem das atrocidades que ele cometia. Ele sabia que se me contasse eu iria abandoná-lo. Tenho convicções morais muito fortes", acrescenta.



No entanto, Virgina também recorda os piores momentos passados ao lado do narcotraficante colombiano, onde o acusa de a ter violado e agredido violentamente.





"Ele violou-me porque acreditava que eu ia viver com Gilberto Rodríguez, o eterno inimigo dele. Enquanto o fazia asfixiava-me com uma almofada. Ele queria-me matar, mas não conseguiu. Nunca me pediu desculpas, mas quando me vim embora, a linguagem corporal dele disse tudo", termina. Virgína e Pablo terminaram o romance em 1987. O livro escrito pela apresentadora vai servir de guião a um filme sobre a relação dos dois, protagonizado por Javier Bardem e Penélope Cruz.





