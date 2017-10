Amazon envia 30 quilos de canábis a casal americano

O casal ficou surpreendido depois de abrir encomenda que deveria conter 27 caixas de plástico.

Um casal norte-americano da Florida foi surpreendido quando abriu a última encomenda vinda da Amazon. O casal tinha encomendado 27 caixas de plástico que deveriam estar vazias, mas que afinal continham 30 quilos de canábis, droga psicotrópica.



A cliente, que pediu para não ser identificada por razões de segurança, apercebeu-se de um "forte odor" quando abriu a encomenda e percebeu que "as caixas estavam extremamente pesadas, mais pesadas do que o que seria suposto", disse.



"Quando o primeiro agente chegou a nossa casa, ficou incrédulo", constatou a cliente, que apresentou queixa à polícia de Orlando.

Ainda não houve qualquer detenção, mas a Amazon garante que a equipa de atendimento ao cliente tem estado em contacto com o casal e que irá colaborar com as autoridades na investigação do caso.



A notícia foi partilhada no Twitter por um jornalista da WFTV, que entrevistou os visados e publicou a história.





Can you imagine?

Amazon customers in Orlando got unexpected marijuana delivery -65-pounds! #WFTV at 6pm pic.twitter.com/yYywuKYpnU — Jeff Deal (@JDealWFTV) 20 de outubro de 2017







O casal recebeu um vale de compras no valor de 150 dólares (cerca de 125 euros) e um cartão da Amazon: "Não podemos fazer mais nada de momento".

Indignados e depois de uma troca de e-mails com a Amazon que durou mais de um mês, o casal alega que a empresa internacional não teve consideração pela segurança dos clientes e pretendia pelo menos um pedido de desculpas pelo sucedido.