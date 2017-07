Ameaçada de morte e obrigada a fazer sexo oral à saída da igreja

Mulher de 50 anos foi perseguida por grupo de jovens, que lhe apontou uma arma à cabeça.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 11:15

Uma mulher de 50 anos, que acabava da sair de uma igreja em Nova Iorque, nos EUA, foi abordada por um grupo de quatro jovens que a roubou e a obrigou a fazer sexo oral, com uma arma apontada à cabeça.

A polícia divulgou imagens de videovigilância que mostram o momento em que a mulher começa a ser perseguida pelo gang, na esperança que a população

Ao conseguisse identificar os atacantes. Entretanto, os quatro jovens responsáveis já foram detido.

Justin Williams de 17 anos, Julisses Ginel de 19 e Brandon Walker, de 20, foram detidos na passada quinta-feira. O último suspeito, Isaiah Short, de 20 anos, foi detido no sábado, anunciaram as autoridades. Todos estão detidos sob uma caução de 450 mil euros e deverão ser presentes a tribunal antes do final do mês. Enfrentam penas que podem ir até aos 25 anos de prisão.

Os quatro jovens confessaram os crimes. Viram a mulher a sair da igreja com dois sacos e foram atrás dela. Depois de a ameaçarem com o que dizem ser armas falsas, roubaram-lhe a carteira e o telemóvel. Depois levaram-na para um beco, onde, à vez, a obrigaram-na fazer sexo oral a todos. Um dos suspeitos usou preservativo no ataque.

A mulher terá dito aos homens que a atacavam que era seropositiva (mesmo não o sendo), na esperança que isso afastasse a hipótese de ataque sexual, o que não veio a acontecer.