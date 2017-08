Ameaçam queimar homem em caixão em ataque racista

Agressores declararam-se inocentes em tribunal.

Um vídeo divulgado esta sexta-feira mostra o momento em que um trabalhador negro é colocado à força dentro de um caixão e ameaçado de que vai ser queimado vivo por dois homens brancos na África do Sul.

O caso aconteceu em novembro do ano passado na província de Mpumalanga, no leste do país.

Nas imagens é possível ver Victor Mlotswa aterrorizado a implorar pela vida. Os atacantes, Willem Oosthuizen e Theo Jackson, ambos de 29 anos, ameaçaram ainda atirar uma cobra para dentro do caixão.

Victor implora: "Por favor não me matem". "Porque não devemos matar-te, se estás a matar a nossa quinta?, respondeu um dos atacantes.



Em tribunal, os dois declararam-se inocentes dos crimes de rapto, agressão, tentativa de homicídio e posse de arma de fogo.

Willem e Theo contaram que tinham apanhado Victor com cabos de cobre roubados na propriedade privada e que queriam assustá-lo para que ele não voltasse mais.

O novo vídeo chocou as pessoas que assistiam ao julgamento em tribunal, com muitas a irromper em lágrimas.

Victor contou que foi obrigado a descarregar o caixão de uma carrinha de caixa aberta e que entrou dentro dele porque não queria continuar a ser espancado.

"Quando recusei entrar no caixão, ambos começaram a bater-me em todo o meu corpo", disse Victor.