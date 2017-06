Americanos acham que leite com chocolate vem de vacas castanhas

Segundo um estudo do Innovation Center of U.S. Dairy 48% da população norte-americana não sabe de onde vem o leite com chocolate. E 7%, que equivale a 16 milhões de norte-americanos, diz que as vacas castanhas são as responsáveis pela produção do mesmo.

Existem mais americanos a acreditarem que vacas castanhas adicionam o chocolate ao leite do que portugueses no mundo, sendo que são 10 milhões.

O estudo foi realizado a pessoas com mais de 18 anos.

Durante muitos anos, os observadores da agricultura, nutrição e educação afirmaram que muitos dos americanos eram analfabetos no que dizia respeito à área.

Um estudo do Departamento de Agricultura feito no início dos anos 90, descobriu que quase 1 em cada 5 adultos não sabiam que os hambúrgueres eram feitos de carne bovina.

"Neste momento estamos condicionados a pensar que se temos fome vamos à loja comprar comida. Não há nada que ensine as nossas crianças sobre de onde vem os alimentos", afirmou Cecily Upton, co-fundadora da FoodCorps, uma organização que leva a educação agrícola e nutricional às escolas primárias.

Em vários estudos realizados pela organização, observou-se que três em cada 10 não sabiam que o queijo era derivado do leite.

O departamento da agricultura dos Estados Unidos revelou em 2014 que a fruta mais consumida pelos americanos é o sumo de laranja e que consideram as batatas fritas, incluindo as de pacote, um vegetal, segundo o Washington Post.

