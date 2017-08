Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Americanos proibidos de viajar para a Coreia do Norte

Governo de Trump quer impedir viagens a partir de 1 de setembro.

14:39

O Departamento de Estado dos EUA decretou esta quarta-feira que os cidadãos norte-americanos vão ser proibidos de entrar na Coreia do Norte a partir de 1 de setembro, com algumas exceções por razões humanitárias ou para os 'media'.



De acordo com o documento do Departamento de Estado hoje publicado, estas restrições aplicam-se durante um ano e podem ser renovadas.



Os Estados Unidos tinham anunciado a intenção de impedir qualquer deslocação à Coreia do Norte após a morte de Otto Warmbier, a 13 de junho. Este estudante norte-americano foi repatriado alguns dias antes para os EUA em estado de coma, após 18 meses de detenção na Coreia do Norte.



A sua morte acentuou as já fortes tensões entre Washington e Pyongyang, num contexto de corrida ao armamento nuclear pelo regime norte-coreano, que parecia já aguardar esta decisão.



"Se o Governo americano diz que os americanos não podem vir ao país, isso não nos diz respeito", declarou na semana passada à agência noticiosa France Presse (AFP) em Pyongyang Han Chol-Su, um alto responsável norte-coreano.



Esta proibição regista algumas exceções no caso de "interesse nacional", relacionados com critérios humanitários ou caso o requerente seja um representante da Cruz Vermelha.



Cerca de 5.000 turistas ocidentais, incluindo cerca de 1.000 norte-americanos, visitam anualmente a Coreia do Norte, segundo as agências de viagens que organizam estas deslocações, totalmente enquadradas pelo regime.



O circuito mais comum prolonga-se por sete dias com um preço de cerca de 2.000 dólares (1.692 euros).



Dennis Rodman fica impedido de rever o amigo Kim



Um dos cidadãos americanos que mais tem viajado para a Coreia do Norte é Dennis Rodman, antigo basquetebolista da NBA, que brilhou ao serviço dos Chicago Bulls. O ex-jogador é tido como amigo pessoal de Kim Jong-un, fã confesso de baquetebol.



Nos útlimos anos, Dennis tem viajado frequentemente para a Coreia, tendo-se encontrado várias vezes com Kim Jong-un. A última viagem aconteceu em junho deste ano.