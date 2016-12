Amiga da Presidente sul-coreana pagou-lhe tratamentos de beleza

As faturas às quais a comissão parlamentar teve acesso incluem 29 tratamentos pagos por Choi e pela sua irmã, Choi Soon-deuk, que as assinaram com pseudónimos como "VIP", "Presidente Park" e "Azul", alegadamente em referência à Casa Azul, sede da Presidência sul-coreana.Entre aqueles tratamentos incluem-se 27 serviços prescritos para a própria Park, segundo a comissão parlamentar.Os investigadores tentam determinar a natureza dos pagamentos, que se somam a outras alegadas ofertas, como roupa, com as quais Choi presentou Park e que poderiam envolver subornos, apesar de o gabinete da Presidente ter assegurado que Park devolveu a soma de todos esses bens."A prescrição de tratamentos para Park através de intermediários e pagos por Choi lança novas suspeitas sobre o caso", assinalou Hwang Young-cheul, um dos ex-deputados do partido governante crítico da Presidente.Choi Soon-sil, conhecida como "Rasputina sul-coreana", atualmente presa, é acusada de ter interferido em assuntos de Estado, apesar de não desempenhar nenhum cargo público, e de ter extorquido empresas para obter avultadas somas de dinheiro, das quais se terá apropriado parcialmente, entre outras acusações.O parlamento, controlado pela oposição, aprovou a destituição da Presidente a 9 de dezembro por causa deste caso, decisão que terá de ser ratificada pelo Tribunal Constitucional para ser definitiva.O tribunal tem até seis meses para decidir se Park tem de abdicar permanentemente ou pode voltar a assumir o cargo.Os seus poderes presidenciais estão suspensos, com o primeiro-ministro a liderar o Governo.O Ministério Público acusou Park de conluio com Choi Soon-sil para extorquir dinheiro e favores de algumas das maiores empresas do país, e de permitir que a amiga manipulasse assuntos de Estado.