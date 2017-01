Amigos ajudam a trazer corpos de família portuguesa

A meio da tarde de ontem já tinham contribuído 123 pessoas, num total de 3233 libras (3800 euros). As autoridades continuam a investigar as circunstâncias do incêndio.



"Tragicamente, durante a noite de 23 de janeiro uma casa foi destruída pelo fogo, tirando a vida de três pessoas, o pai a mãe e o filho. Tiago, de 30 anos, Adriana, 41, e o filho Tito de 6 anos. Nós estamos a tentar juntar dinheiro para a ajuda do enorme custo de mandar a família para o seu país natal que é Portugal e para o custo dos seus funerais. A família agradece a todos aqueles que queiram contribuir nesta hora de muita tristeza", refere na publicação.A meio da tarde de ontem já tinham contribuído 123 pessoas, num total de 3233 libras (3800 euros). As autoridades continuam a investigar as circunstâncias do incêndio.

Amigos e familiares de Tiago Nunes, da mulher Adriana e do filho do casal, Tiago Júnior, mortos num fogo numa habitação em Surrey, Inglaterra, estão a tentar reunir 30 mil euros para trasladar os corpos para Portugal. O homem é natural de Paços de Ferreira e a mulher chilena. O filho nasceu em Inglaterra.Tal como o CM noticiou, a família morreu na segunda-feira em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas. O alerta foi dado pelos patrões de Tiago, jardineiro, quando este não compareceu ao trabalho. As autoridades foram encontrar os três corpos das vítimas carbonizados na mesma cama da habitação isolada numa quinta.Manuela Nunes, familiar de Tiago, criou uma página numa plataforma da internet (www.justgiving.com) para recolher as 25 mil libras (30 mil euros) que são necessárias para transportar os corpos para Portugal.