Amigos de Putin em lista dos EUA

Lista inclui 210 pessoas, 114 delas próximas do PR russo.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:41

A Rússia afirmou esta terça-feira que uma lista de personalidades próximas do presidente Vladimir Putin publicada ontem pelo departamento do Tesouro dos EUA visa, na prática, todos os russos. Na lista constam 210 pessoas, 114 delas do governo ou próximas dele. Os restantes 96 são oligarcas com fortunas multimilionárias.



Os EUA asseguram que "não é uma lista de sanções", mas os nomeados temem que as sanções acabem por surgir, tanto mais que há uma lista secreta de nomes paralela a esta.



A elaboração da lista foi uma das condições da lei Caats, aprovada em agosto de 2017 no Congresso e visava punir a Rússia pela intromissão nas presidenciais de 2016 nos EUA.



O presidente Donald Trump assinou a lei apesar de ser contra novas sanções à Rússia e adiou até ao limite a divulgação da lista. As figuras mais próximas de Putin já estão sujeitas a sanções impostas em 2014 após a anexação da Crimeia.