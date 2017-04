Amílcar Henriquéz, jogador da seleção do Panamá, morto a tiro

Natural de Colón, uma das cidades mais violentas do país, Amílcar Henríquez regressou em 2016 ao futebol local com o Árabe Unido, depois de vários anos na liga colombiana, em clubes como o América de Cali, Atlético Huila e Independente de Medellín.



Os dois homens feridos juntamente com Henríquez, Josimar Pedro Salvador e Delano Wilson, foram transportados para o hospital Amador Guerrero da cidade de Colón, segundo o relatório da polícia fornecido aos jornalistas.



A Federação Panamenha de Futebol (Fepafut) confirmou a morte na rede social Twitter: "Lamentamos profundamente a morte do nosso selecionado nacional Amílcar Henríquez. Que Deus receba a tua alma Mickey".Natural de Colón, uma das cidades mais violentas do país, Amílcar Henríquez regressou em 2016 ao futebol local com o Árabe Unido, depois de vários anos na liga colombiana, em clubes como o América de Cali, Atlético Huila e Independente de Medellín.Os dois homens feridos juntamente com Henríquez, Josimar Pedro Salvador e Delano Wilson, foram transportados para o hospital Amador Guerrero da cidade de Colón, segundo o relatório da polícia fornecido aos jornalistas.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito pub

O jogador da seleção de futebol do Panamá Amílcar Henríquez foi morto a tiro no sábado na cidade de Colón, na sequência de disparos realizados por um desconhecido que feriram outras duas pessoas.Um relatório da polícia indica que em Nuevo Colón um homem saiu de um veículo e disparou várias vezes contra o futebolista do clube Árabe Unido de Colón.Amílcar Henríquez morreu pouco tempo depois numa clínica. O jogador tinha 33 anos e filhos.