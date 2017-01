Amnistia insta Presidente dos Estados Unidos a perdoar Edward Snowden

A Amnistia Internacional considera que "Edward Snowden agiu no interesse público" ao fazer a "denúncia de práticas ilegais pelo Estado" e sustenta que "ninguém deve ser acusado por revelar informações sobre violações de direitos humanos".Perante a acusação de "traição" que Edward Snowden enfrenta nos Estados Unidos e "a falta de garantias de lhe ser prestado um julgamento justo no país natal", os promotores da petição instam Barack Obama a perdoá-lo antes de terminar o seu mandato presidencial, na sexta-feira, dia 20.Edward Snowden, 33 anos, ex-analista informático, está exilado na Rússia desde 2013."Sem ele, o mundo continuaria na ignorância sobre uma colossal invasão de privacidade, e, com o que ele fez, assistimos agora a um emergente movimento global que luta pelos direitos humanos online", frisa a organização.A Amnistia Internacional Portugal vai entregar a petição a uma delegação da embaixada dos Estados Unidos em Lisboa, composta pelo conselheiro político Gregory Macris e pela assessora para os assuntos políticos Georgina Félix, que serão recebidos na sede da organização, às 11:00.