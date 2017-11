Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Anão pedófilo fica livre da prisão por ser "demasiado pequeno"

Homem mandou mensagens obscenas a duas menores.

19:28

Um jovem natural do Reino Unido foi 'apanhado' pelas autoridades após enviar mensagens de conteúdo sexual a duas menores de 13 e 15 anos. Bryan Anthony Bowen, de 26 anos, pediu inclusivamente às jovens que lhe mandassem imagens delas nuas, conta o Daily Post.



Ao ser levado a tribunal, ficou em liberdade. Para justificar esta decisão, o juiz alegou que o homem "tem uma estatura pequena" e é "emocionalmente inadequado".



Bowen ficará registado como agressor sexual nos próximos dez anos. Ficou ainda condenado a 48 semanas de prisão com pena suspensa. O tribunal disse ainda que o homem teria uma estadia "complicada" caso fosse condenado a prisão efetiva.



O homem, que não tinha cadastro nas autoridades, disse a uma das jovens que atacou que iria para a cama com ela como "prenda de anos".



A polícia descobriu todas provas no computador pessoal de Bowen.