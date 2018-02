Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

ANC decide saída do presidente Jacob Zuma

Comité Executivo Nacional do partido no poder lançou ultimato ao chefe de Estado da África do Sul.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

O Congresso Nacional Africano (ANC) deu esta segunda-feira à noite 48 horas para que Jacob Zuma, o presidente da África do Sul, desacreditado por uma série de escândalos de corrupção, apresente a demissão. A meio da tarde, a rádio estatal SABC avançou que Zuma já teria aceitado deixar o poder, mas um porta-voz desmentiu e falou em "notícias falsas".



A reunião do Comité Executivo Nacional (NEC) do ANC decorreu num hotel de Pretória e opôs os apoiantes e críticos de Zuma. Estes desejam uma transferência rápida de poder para o atual vice-presidente, Cyril Ramaphosa, que em dezembro conquistou a liderança do ANC. Mas persiste no partido do falecido Nelson Mandela um núcleo duro de apoio ao desacreditado presidente Zuma.



O mandato presidencial termina em meados de 2019 e até agora Zuma nada disse sobre uma saída voluntária antes das eleições, às quais não pode concorrer, pois está a cumprir o segundo mandato consecutivo.



O parlamento sul-africano vota no próximo dia 22 uma moção de censura, mas Zuma já sobreviveu a outras seis. A mais recente, em agosto de 2017, foi a primeira com voto secreto, mas mesmo assim falhou: 198 deputados votaram contra a moção e 177 a favor.



Mesmo que o NEC vote contra Zuma, a sua saída do poder não é certa pois a lei não obriga o presidente a respeitar a decisão do partido. Contudo, com a nova moção de censura no horizonte, uma decisão negativa do NEC pode sinalizar uma viragem definitiva do ANC, partido tradicional do poder na África do Sul pós-apartheid e que atualmente detém 249 dos 400 assentos do parlamento do país.



Desde que chegou ao poder, em 2009, Zuma foi envolvido em sucessivos casos de corrupção relacionados com negócios de armas, desvio de fundos públicos e atribuição de contratos à família Gupta, de origem indiana.



SAIBA MAIS

1999

Nelson Mandela deixa o poder em maio e retira-se da política. O sucessor, e segundo presidente da África do Sul do pós-apartheid, é Thabo Mbeki, que assume o cargo a 14 de junho.



Sucessão atribulada

Mbeki foi forçado a demitir-se em 2008 por interferência junto do poder judicial para proteger o vice-presidente Jacob Zuma de acusações de corrupção. Mas isso não impediu Zuma de vencer as eleições de 2009 e suceder ao presidente interino Kgalema P. Motlanthe (setembro de 2008 - maio de 2009).