André Couto foi transferido para Hong Kong

Piloto prepara-se para ser operado após ter sofrido acidente.

Por Lusa | 09.07.17

O piloto André Couto foi este domingo transferido para um hospital de Hong Kong, onde vai ser operado, na sequência de um acidente, no sábado, no circuito de Zhuhai, adjacente a Macau.O carro de André Couto, que corre com licença de Macau, embateu nas barreiras do circuito a cerca de 160 quilómetros por hora, durante a segunda corrida do campeonato de GT da China, disse a organização da prova, citada pela Rádio Macau.A família indicou que o estado de saúde do piloto é estável, acrescentou a rádio.André Couto fraturou uma vértebra e vai ser operado em Hong Kong, desconhecendo-se quanto tempo ficará fora da competição, referiu.