Angela Merkel confirma "ataque terrorista" em Berlim

A chanceler alemã, Angela Merkel, afirmou esta terça-feira que as autoridades do seu país acreditam que o atropelamento no mercado de natal em Berlim foi um "atentado terrorista".



"De acordo com o que sabemos, temos que assumir que se tratou de um ataque terrorista", disse aos jornalistas a chanceler, citada pela agência France Presse, visivelmente emocionada e vestida de preto.



"Eu sei que nos será especialmente difícil aceitar, se se confirmar que a pessoa que cometeu este ataque procurou proteção e asilo na Alemanha", acrescentou Angela Merkel. Quando fez esta declaração, a polícia ainda mantinha em detenção um refugiado de origem paquistanesa, suspeito de ser o autor do atentado. Horas mais tarde, o homem foi libertado, tendo a polícia admitido que não era ele o responsável pelo ataque em Berlim.















O atentado no mercado em Berlim, em que um camião irrompeu sobre as pessoas que visitavam o local, resultou na morte de 12 pessoas e em 48 feridos.

O que achou desta notícia?







42.9% Muito insatisfeito

42.9% 14.3%

14.3% 14.2%

14.2%

28.6% Muito satisfeito