Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Angela Merkel lamenta fracasso de negociações para formar novo governo

Negociações da CDU com os liberais do FDP e com Os Verdes.

10:35

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, lamentou no domingo em Berlim o fracasso das negociações da CDU com os liberais do FDP e com Os Verdes para a formação de um novo governo.



Desde as eleições de setembro passado, a CDU (União Democrata Cristã) de Angela Merkel, a União Social-Cristã (CSU), o FDP e Os Verdes, negociavam para alcançar um acordo prévio que lhes permitisse iniciar negociações formais de coligação.



Após o fracasso de mais uma ronda negocial, Angela Merkel garantiu que fará tudo para que a Alemanha seja bem liderada durante "as difíceis semanas que se avizinham".



Os pontos críticos das negociações têm que ver com a política de refugiados, a luta contra as alterações climáticas e os desejos de reduções fiscais por parte do FDP.



O Presidente alemão, Frank Walter Steinmeier, tinha instado os partidos a chegarem a um compromisso e apelou para que assumissem as responsabilidades que os eleitores lhes deram nas eleições de setembro.



Na história da República Federal da Alemanha, isto é desde 1949, nunca houve um governo de minoria a nível federal, e formaram-se sempre coligações com acordos prévios que fazem as vezes de programa comum de governo.



Presidente alemão cancela visita após falharem negociações



O Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, cancelou hoje a visita que tinha previsto fazer até terça-feira ao estado federado de Renânia do Norte-Vestfália, depois do fracasso, no domingo à noite, das negociações para formar Governo.



O Presidente é o responsável pela definição de uma rota para a nomeação de um novo Governo e, neste momento, se não mudarem as posições dos partidos - os conservadores de Angela Merkel, os liberais e os verdes -, tem duas opções sobre a mesa: avançar para um executivo minoritário, fórmula nunca testada na Alemanha, ou convocar novas eleições gerais.