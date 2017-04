Angela Merkel pede a refugiados respeito pela lei e valores alemães

A agenda da chanceler para a próxima semana reflete a sua aposta no acolhimento, já que vai visitar um projeto de integração de pessoas que pediram asilo, em Colónia, terá uma reunião com organizações intervenientes no apoio aos refugiados e participará num encontro com voluntários.Neste contexto, Angela Merkel elogia a abertura que demonstraram muitos alemães e incentiva os restantes a compreender os recém-chegados de outros lugares do mundo, com costumes, tradições e vidas familiares diferentes."Devemos entender [esta diferença] como uma oportunidade para aprender e saber mais", defendeu.Depois de realçar os esforços realizados pelo país nos últimos dois anos perante a chegada de refugiados, a política reconheceu que foi necessário improvisar muito e pediu "um pouco de paciência".Esta semana, em Berlim, foi desocupado o último dos polidesportivos que alojaram refugiados.Muitos dos refugiados querem viver nas grandes cidades, onde a oferta de casas é mais limitada, mas a chanceler aconselha-os a irem para zonas rurais, que têm maior capacidade de acolhimento e integração.