Angelina Jolie diz que Trump está a 'brincar com o fogo'

Angelina Jolie criticou a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de impedir a entrada de refugiados sírios afetados pela guerra no país, alegando que tal não vai tornar a nação norte-americana mais segura.



Foi num editorial do jornal norte-americano The New York Times que a atriz e ativista expôs a sua posição sobre esta questão e também sobre a proibição de entrada de cidadãos de sete países, predominantemente muçulmanos, nos EUA. A ex mulher de Brad Pitt acredita que esta ordem executiva só vai incitar a instabilidade, ódio e violência dentro do país e das comunidades negligenciadas e que por isso Donald Trump está a 'brincar com o fogo'.



"Os refugiados são homens, mulheres e crianças que vivem na fúria da guerra (...) estão longe de ser terroristas. Eles é que são as vítimas do terrorismo", escreveu.





A atriz, que foi uma enviada especial da ONU junto dos refugiados, apela a que Trump balance a sua ação para corresponder às necessidades dos cidadãos do seu país mas para que não esqueça as suas responsabilidades internacionais. Divorciada de Brad Pitt, com quem tem seis filhos, Angelina Jolie deu o exemplo da sua família. Os atores adotaram três crianças do Camboja, da Etiópia e do Vietname. "Na minha família nascemos todos em países diferentes mas somos tomos cidadãos americanos orgulhosos", acrescentou.





