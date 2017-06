Especialista diz que Angola devia pedir ajuda financeira ao FMI em 2018

O diretor do Programa África do Instituto Real de Assuntos Internacionais do Reino Unido disse que espera que o novo Governo de Angola recorra a financiamento do Fundo Monetário Internacional (FMI) no princípio do próximo ano.

"O novo Presidente, provavelmente João Lourenço, vai ter que considerar a possibilidade de uma assistência financeira, e acho que é um cenário provável Angola recorrer ao Programa de Financiamento Ampliado [Extended Fund Facility, em inglês] no princípio do próximo ano, depois de o período eleitoral passar", disse Alex Vines.

Entrevistado pela Lusa em Londres, na sede da Chatham House, o analista defendeu que "Angola beneficiaria disto, desde logo porque é mais barato", e lembrou que no ano passado, quando Angola recuou na intenção de usar o mecanismo de ajuda financeira do FMI e ficar-se pela assistência técnica, sentiu-se muito desiludido.



Dificuldades em Moçambique

O diretor do Programa África do Instituto Real de Assuntos Internacionais do Reino Unido considera que o cargo de Procurador-Geral da República em Moçambique é o trabalho mais difícil do país.

"O trabalho mais difícil em Moçambique não é o cargo de Presidente da República, mas sim o da Procuradora-Geral da República, que tem de analisar e pensar o que fazer sobre o relatório da dívida" elaborado pela consultora Kroll.

Entrevistado pela Lusa em Londres, na sede da Chatham House, Alex Vines considerou que "a divulgação de um sumário executivo da auditoria será feita rapidamente", mas acrescentou que a divulgação do relatório total "será um processo demorado e poderá até só estar disponível depois do congresso da Frelimo", agendado para setembro.

