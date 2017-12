Angola garante que foi retomado contacto com satélite em órbita

Seguem os trabalhos de conformação e verificação de qualidade dos serviços.

Por Lusa | 18:47

As autoridades angolanas garantiram esta quintra-feira que já foi retomado o contacto com o primeiro satélite angolano, Angosat, lançado terça-feira em órbita, no Cazaquistão, e que seguem os trabalhos de conformação e verificação de qualidade dos serviços.

Em causa estão notícias avançadas, quarta-feira, um dia após o lançamento, por vários órgãos de comunicação social, que davam conta que a Rússia havia perdido contacto com o satélite angolano, um investimento do Estado angolano de 320 milhões de dólares (269,6 milhões de euros).

"As nossas equipas angolanas e russas que estão envolvidas no processo estão a trabalhar arduamente e é com alguma satisfação que anunciamos que o satélite voltou a estar em comunicação com a estação de Baikonur", disse o secretário de Estado para as Tecnologias de Informação, Manuel Homem.