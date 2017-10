Antiga ministra turca forma partido para concorrer contra Erdogan

Aksener foi a primeira mulher a ocupar o cargo de ministra do Interior na Turquia tendo desempenhado funções governativas entre 1996 e 1997.

A vice porta-voz do parlamento turco, Meral Aksener, antiga ministra do Interior, formou um partido político para concorrer contra o presidente Recep Tayyip Erdogan nas eleições de 2019.



Merel Aksener, 61 anos, fundou esta quarta-feira o partido de centro-direita Iyi Parti (Partido Bom), em Ancara, com o apoio de um grupo de legisladores que se afastaram do Partido Nacionalista por causa do apoio que a formação concedeu a Erdogan no referendo que reforçou os poderes do chefe de Estado.



Aksener foi a primeira mulher a ocupar o cargo de ministra do Interior na Turquia tendo desempenhado funções governativas entre 1996 e 1997 num executivo de coligação de forças conservadoras.



Na cerimónia de apresentação do novo partido, Aksener admitiu que pode vir a concorrer contra Erdogan nas próximas eleições presidenciais.