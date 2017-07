Antiga PM moçambicana otimista num reatamento de programa com o FMI

Luísa Diogo diz que os moçambicanos precisam de acreditar na Procuradoria-Geral da República.

Por Lusa | 12.07.17

pub

A antiga primeira-ministra moçambicana, Luísa Diogo, manifestou-se otimista num reatamento do programa do Fundo Monetário Internacional (FMI) com Moçambique, considerando que os moçambicanos devem aprender a confiar nas suas instituições."Eu acredito nas instituições moçambicanas e sei que elas vão conseguir encontrar a forma de direcionar este processo da forma mais transparente e aceitável, para que, na base disso, possamos encontrar formas de debater com o FMI para desbloquear o programa", afirmou a antiga governante.Luísa Diogo falava à margem de uma conferência organizada pela revista Exame e pelo banco Barclays Moçambique, instituição em que preside ao Conselho de Administração.O escândalo das dívidas ocultas, contraídas entre 2013 e 2014, agitou a opinião pública moçambicana com organizações da sociedade civil a exigirem a responsabilização dos autores das dívidas e a protestarem contra a inscrição das mesmas na conta-geral do Estado.Para a antiga primeira-ministra, os moçambicanos precisam de acreditar na Procuradoria-Geral da República, lembrando que foi este órgão que fez o contrato para que auditoria fosse realizada."Espero que tudo decorra em tempos e em prazos que possam beneficiar a nossa economia", acrescentou Luísa Diogo, reiterando o seu otimismo para com o futuro."Os investidores sabem muito bem que este país é bom para investir, portanto, é necessário que se organizem para este efeito", concluiu.O escândalo das dívidas ocultas rebentou em abril de 2016 - a dívida de 850 milhões de dólares da Ematum era conhecida, mas não os 622 milhões da Proindicus e os 535 da MAM - e atirou Moçambique para uma crise sem precedentes nas últimas décadas.Os parceiros internacionais suspenderem apoios, a moeda desvalorizou a pique e a inflação subiu até 25% em 2016, agravando a vida naquele que é um dos países mais pobres do mundo.O reatamento das ajudas internacionais ficou dependente da realização desta auditoria independente às dívidas, cujo sumário executivo foi distribuído pela PGR e sobre o qual se aguardam agora as reações dos parceiros.Na segunda-feira, o FMI iniciou uma missão a Moçambique para discutir com as autoridades a auditoria às dívidas ocultas do país.