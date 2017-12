Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Antigas Miss América exigem demissões após escândalo

Foram divulgados emails onde a organização goza com aparência, inteligência e vida sexual de antigas concorrentes.

22.12.17

Dezenas de antigas Miss América assinaram uma petição a exigir a demissão de diversos dirigentes da organização do concurso de beleza após terem sido divulgados emails em que estes comentam negativamente a aparência, inteligência e vida sexual das concorrentes.



A notícia foi avançada esta quinta-feira pelo Huffington Post, que revelou a existência de diversas mensagens eletrónicas trocadas entre o presidente executivo e outros dirigentes do concurso. Nelas, a beleza das candidatas é escrutinada, bem como as suas capacidades intelectuais.



Esta sexta-feira, a petição já tinha sido assinada por 49 ex-Miss América, que pretendem que a liderança da organização abandone o cargo.



Uma das miss, Betty Cantrell, que foi condecorada Miss América em 2016, lamentar ter tido de aguentar "esta liderança misógina" durante o ano em que usou a coroa. Numa entrevista à agência Associated Press, Cantrell mostrou-se satisfeira porque a verdade estava a ser conhecida pelo público.



A direção, liderada pelo presidente executivo Sam Haskell, fez um pedido de desculpas, mas não se pronunciou sobre a petição.