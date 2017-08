Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Antigo campeão olímpico detido por abuso de menores

Peter Seisenbacher foi acusado em outubro por abusos a duas meninas de quem era treinado.

Por Lusa | 22:00

O antigo judoca austríaco Peter Seisenbacher, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1984 e 1988, na categoria de -86 kg, foi esta terça-feira detido em Kiev, na Ucrânia, depois de uma fuga de mais de sete meses.



Peter Seisenbacher, acusado em outubro de abusar sexualmente de duas meninas de quem era treinador, era procurado no âmbito de um mandado de detenção internacional emitido depois de o antigo atleta de 57 anos não ter comparecido em dezembro, como exigido, perante a justiça austríaca.



De acordo com as autoridades austríacas, o antigo atleta foi detido "no seu apartamento de Kiev", tendo a sua extradição sido solicitada de imediato pela Justiça do país.



A acusação a Seisenbacher é o corolário de três anos de inquérito, resultantes da denúncia das duas alegadas vítimas, hoje adultas.



Os alegados factos remontam a um período compreendido entre o final dos anos 1990 e o início dos anos 2000 e envolvem duas meninas, menores de 14 anos, que Seisenbache treinava.



De acordo com a procuradoria de Viena, uma das vítimas, que inicialmente tinha 11 anos, sofreu abusos durante três anos.



O antigo judoca, o primeiro a defender com sucesso o título olímpico, terá também de responder judicialmente por uma alegada tentativa de abuso sexual de uma terceira criança.



Peter Seisenbacher recusou sempre comentar as acusações de que está a ser alvo.