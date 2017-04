Antigo jogador da NFL atropelou mortalmente a filha de três anos

"Não podemos imaginar o desgosto e tristeza que sente neste momento a família do Todd e da Ashley. As nossas orações, pensamentos e corações estão os Heap, que tanto contribuíram para a comunidades dos Ravens e de Baltimore", lê-se num comunicado divulgado pelos Baltimore Ravens.



Heap jogou nos Baltimore Ravens e Arizona Cardinals e reformou-se em 2013."Não podemos imaginar o desgosto e tristeza que sente neste momento a família do Todd e da Ashley. As nossas orações, pensamentos e corações estão os Heap, que tanto contribuíram para a comunidades dos Ravens e de Baltimore", lê-se num comunicado divulgado pelos Baltimore Ravens.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Todd Heap, antigo jogador da Liga Profissional de Futebol dos EUA (NFL), atropelou mortalmente e por acidente a filha de três anos, quando fazia manobras com a carrinha para entrar na garagem de casa.O acidente aconteceu esta sexta-feira em Mesa, no estado norte-americano do Arizona. Heap não se terá apercebido da presença da mais nova dos seus cinco filhos. Segundo a polícia, o atleta não estava sob o efeito de álcool ou outras substâncias quando conduzia a carrinha.A menina não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer já no hospital.