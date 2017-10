Antigo jogador que partiu o nariz a Jorge Costa é o novo presidente da Libéria

George Weah é o primeiro atleta do futebol a tornar-se presidente.

17:40

George Weah continua a fazer história. Com 51 anos, o antigo craque de futebol foi eleito para assumir o cargo de presidente da Libéria, na primeira eleição presidencial democrática em 73 anos.



Weah é um velho conhecido dos portugueses e o eterno "inimigo" de Jorge Costa, ex jogador do FC Porto. O agora eleito presidente da Libéria é o mesmo que, em novembro de 1996, foi detido pela PSP do Porto, no Estádio das Antas. No fim de um jogo da Liga dos Campeões, no túnel de acesso aos balneários, George Weah apanhou o capitão da equipa portuguesa desprevenido e deu-lhe uma cabeçada que lhe partiu o nariz.







Weah foi processado e teve julgamento marcado, mas o Tribunal Criminal do Porto não conseguiu notificar o então jogador do A.C. Milan.



O homem que também foi eleito o melhor jogador do mundo em 1995, venceu as eleições desta terça-feira, dia 10. Recebeu a maioria dos votos naquela que foi a terceira tentativa de se tornar mandatário da Libéria, o seu país de origem.