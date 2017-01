Antigo presidente dos EUA George H. W. Bush hospitalizado

O que achou desta notícia?







O antigo Presidente dos Estados Unidos George H. W. Bush (1989-1993) foi hospitalizado na cidade de Houston, disse hoje o seu chefe de gabinete, Jean Becker, aos 'media' locais.Segundo o jornal The Houston Chronicle e a KHOU-TV, Jean Becker explicou que Bush, de 92 anos, "se encontra bem", sem revelar, porém, o motivo pelo qual deu entrada no Hospital Metodista de Houston.Segundo o chefe de gabinete, Bush está estável, mas deverá ter de esperar alguns dias até receber alta hospitalar e regressar à sua residência de Houston, onde vive com a sua mulher, Barbara.