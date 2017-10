Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Antinuclear ganha Prémio Nobel da Paz

ICAN reúne centenas de organizações não governamentais.

Por Rogério Chambel | 06:00

O prémio Nobel da Paz foi ontem atribuído à Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares (ICAN), informou o Comité Nobel norueguês, que justificou a decisão com o trabalho feito para a eliminação de armamento nuclear no Mundo.



"Vivemos num mundo onde o risco de as armas nucleares serem utilizadas é mais elevado do que nunca. Alguns países modernizaram os respetivos arsenais e o perigo de mais países procurarem tê-los é real, como é o caso da Coreia do Norte", disse a presidente do Comité, Berit Reiss-Andersen.



Para a diretora do ICAN, Beatrice Fihn, a atribuição deste prémio (no valor de 950 mil euros) "envia uma mensagem a todos os Estados com armamento nuclear. Não podemos ameaçar com o massacre indiscriminado de centenas de milhares de civis em nome da segurança".