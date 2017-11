Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

António Guterres apela "à moderação" no Zimbabué

Exército zimbabueano colocou esta quarta-feira o Presidente, Robert Mugabe, em prisão domiciliária e tomou o controlo da capital.

Por Lusa | 19:34

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou esta quarta-feira "à moderação" no Zimbabué, após a tomada de controlo das ruas da capital pelo exército.



António Guterres pede "calma, ausência de violência e moderação", indicou um porta-voz da ONU, Farhan Haq.



Para o responsável da ONU devem preservar-se "os direitos fundamentais, entre os quais a liberdade de expressão e de reunião que é de uma importância vital".



"As diferenças políticas devem ser resolvidas de forma pacífica e através do diálogo, de acordo com a Constituição do país", acrescentou o porta-voz.



O exército zimbabueano colocou esta quarta-feira o Presidente, Robert Mugabe, em prisão domiciliária e tomou o controlo da capital, Harare, numa operação visando, segundo indicou, "os criminosos" que rodeiam o mais velho dirigente em exercício do mundo, com 93 anos, e não "um golpe de Estado contra o Governo".