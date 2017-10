Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

António Guterres começa visita de quatro dias à República Centro-Africana

Esta será a primeira visita do secretário-geral das Nações Unidas a uma missão de manutenção da paz da ONU desde que assumiu o cargo.

Por Lusa | 07:42

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, começa hoje uma visita de quatro dias à República Centro-Africana, onde a violência se intensificou nos últimos meses e o mandato de 12.500 capacetes azuis está para ser renovado.



Esta será a primeira visita de António Guterres a uma missão de manutenção da paz da ONU desde que assumiu o cargo, a 1 de janeiro.



O líder da ONU alertou hoje, numa mensagem em vídeo enviada à imprensa, para os "desafios graves" que o mundo enfrenta, afirmando que existem os "instrumentos e recursos necessários" para os vencer.



"O mundo enfrenta desafios graves. Um aumento dos conflitos e das desigualdades, condições meteorológicas extremas e elevados níveis de intolerância", afirmou António Guterres no âmbito do 72º aniversário da ONU que também se assinala hoje.



"Nós temos os instrumentos e os recursos necessários para vencer esses desafios", sublinhou o secretário-geral das Nações Unidas, acrescentando que é preciso "vontade política para o fazer".



Esta deslocação à República Centro-Africana surge num contexto financeiro delicado para a ONU, com uma forte pressão do Presidente norte-americano, Donald Trump, para cortes no orçamento no seio da organização internacional e em certas missões de paz.



"É um pouco um gesto de solidariedade, o de estar com as forças de manutenção de paz num dos ambientes mais perigosos", explicou o secretário-geral da ONU, numa entrevista à agência francesa France-Presse e à Radio France Internacionale (RFI).



De acordo com dados das Nações Unidas, desde o início do ano morreram 67 pessoas em missões de paz da ONU, 12 das quais na República Centro-Africana.



Portugal participa na Missão Integrada Multidimensional de Estabilização das Nações Unidas na República Centro-Africana (MINUSCA) com 160 militares, a maioria comandos, desde o início deste ano.



O conflito na República Centro-Africana eclodiu após o afastamento do poder, em 2013, do então Presidente, François Bozizé, pelas milícias Seleka, que pretendiam defender a minoria muçulmana, desencadeando uma contra-ofensiva dos anti-Balaka, maioritariamente cristãos.



Uma quinzena de grupos armados combate atualmente pelo controlo dos recursos naturais, como diamantes, ouro e pecuária.