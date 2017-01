António Guterres é tema de emissão filatélica

Os CTT - Correios de Portugal anunciaram hoje a edição, na próxima quarta-feira, de uma emissão filatélica que assinala a eleição de António Guterres, de 67 anos, como secretário-geral das Nações Unidas.

A emissão filatélica é composta por um selo com a imagem do novo secretário-geral, eleito em outubro passado, e por um bloco também com uma imagem do ex-primeiro-ministro de Portugal.

"Com esta emissão, os CTT cumprem um dos objetivos das suas emissões de selos: a disseminação de temas e figuras relevantes para Portugal, gerando um objeto que permitirá registar o momento em que António Guterres inicia funções", afirmam em comunicado os CTT.

