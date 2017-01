António Tajani eleito presidente do Parlamento Europeu

Um dos fundadores do partido Forza Italia, de Silvio Berlusconi, de quem foi porta-voz no seu primeiro governo (1994-95), Antonio Tajani foi comissário europeu durante os dois mandatos de José Manuel Durão Barroso à frente do executivo comunitário, primeiro como comissário dos Transportes (2008 a 2010) e depois como responsável pela Industria (2010 a 2014), tendo em ambos os casos sido vice-presidente, cargo que ocupava igualmente no Parlamento Europeu desde 2014.



Como determinam os regulamentos da assembleia, teve então lugar já hoje à noite uma quarta e última volta, só entre os dois candidatos mais votados, e o candidato do PPE confirmou o seu favoritismo.Um dos fundadores do partido Forza Italia, de Silvio Berlusconi, de quem foi porta-voz no seu primeiro governo (1994-95), Antonio Tajani foi comissário europeu durante os dois mandatos de José Manuel Durão Barroso à frente do executivo comunitário, primeiro como comissário dos Transportes (2008 a 2010) e depois como responsável pela Industria (2010 a 2014), tendo em ambos os casos sido vice-presidente, cargo que ocupava igualmente no Parlamento Europeu desde 2014.Com a sua eleição, os presidentes das principais instituições da União Europeia passam a ser assim da mesma família política (à qual pertencem PSD e CDS-PP), já que também Jean-Claude Juncker (Comissão Europeia) e Donald Tusk (Conselho Europeu) são membros do PPE.

O italiano Antonio Tajani, candidato do Partido Popular Europeu (PPE), de centro-direita, foi hoje eleito presidente do Parlamento Europeu, ao conquistar 351 votos na quarta volta da eleição, contra 282 do seu compatriota socialista Gianni Pittella.A vitória de Tajani, 63 anos, antigo vice-presidente de Durão Barroso na Comissão Europeia, foi anunciada pelo presidente cessante, o socialista alemão Martin Schulz, que deixa o cargo que ocupou ao longo dos últimos cinco anos, para voltar à política alemã.O novo presidente do Parlamento Europeu só foi encontrado ao fim de quatro voltas -- algo que não sucedia há 34 anos, desde a escolha do socialista holandês Pieter Dankert -, já que Tajani venceu as três primeiras mas sem a necessária maioria absoluta.