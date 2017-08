Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Antonov que caiu em São Tomé transportava equipamentos para NASA

Responsável pela segurança aeroportuária disse tratar-se de "equipamentos de observação" que vão ser instalados no aeroporto.

O diretor-geral da Empresa Nacional de Segurança Aérea são-tomense (ENASA), Hélder Paquete, disse esta terça-feira que o avião Antonov 74, que se despenhou sábado no aeroporto internacional de São Tomé, transportava equipamentos para a Agência Espacial Norte-Americana (NASA).



"Esta aeronave vem a São Tomé no quadro de um projeto da agência americana de investigação espacial que durante o mês de agosto estará no nosso país para observação de um satélite a partir de São Tomé", disse Hélder Paquete.



O responsável pela segurança aeroportuária disse tratar-se de "equipamentos de observação" que vão ser instalados no aeroporto, sem dar mais detalhes.



O cargueiro de fabrico russo, com seis passageiros despenhou-se sábado de manhã, e do acidente resultaram cinco feridos, que segundo o diretor-geral da ENASA receberam tratamento hospitalar e já se encontram instalados em hotéis.



"A aeronave foi fretada por esta agência e foi autorizada pelo Instituto Nacional de Aviação Civil são-tomense (INAC) a entrar no nosso espaço aéreo e foram cumpridas todas as formalidades de aterragem no nosso aeroporto internacional", acrescentou o diretor-geral da ENASA.



Hélder Paquete disse que "o avião estava em processo de descolagem" e o comandante foi forçado a tentar abortar o voo, tendo o aparelho resvalado para uma pequena ravina com cerca de quatro metros de altura, no topo norte da pista do aeroporto.



De acordo com o diretor da ENASA, o Antonov chegou a São Tomé com os equipamentos, proveniente de um país europeu e deveria deixar São Tomé com destino a Acra, no Gana depois de os descarregar.



O INAC criou uma comissão autónoma composta por quatro membros que vai analisar as causas do acidente.



Esta comissão não tem prazo definido para concluir o inquérito, estando à espera da chegada ainda esta semana de peritos da empresa Cavok, a que pertence a aeronave, para analisarem as caixas negras do aparelho.