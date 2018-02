Apanhada a fazer sexo oral a menino de 13 anos

Bancária confessou que tinha encontrado o menor na praia e o tinha convidado par dar uma volta.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 14:52

Uma funcionária bancária de 46 anos foi presa em flagrante por violação de vulnerável e arrisca-se a uma pena de prisão de 8 a 14 anos por causa de alguns minutos de sexo com um menor, de apenas 13 anos. Os dois foram apanhados na noite de sábado passado pela polícia dentro do carro dela, um modelo de alto padrão, num lugar deserto de Vila Velha, na área metropolitana de Vitória, capital do estado brasileiro do Espírito Santo.

Quando foram abordados pelo soldado Everaldo Aratti, da Polícia Militar, a mulher e o menino estavam completamente nus e ela fazia-lhe sexo oral. Ao ver o agente, o menor começou a chorar e a funcionária bancária, constrangida, afirmou que sabia que estava errada e que iria pagar pelo seu erro.

Foi o facto de ver um carro de luxo parado de noite num lugar ermo, o Morro do Moreno, sem que ninguém saísse dele, que chamou a atenção do soldado, nessa noite responsável pela monitorização das câmaras de vídeovigilância instaladas no local. Como já ocorreram roubos e latrocínios naquela área, o soldado imaginou que estava a ser praticado mais um crime desse tipo e correu para lá, sem imaginar que o que iria encontrar era bem diferente.

Na esquadra, a funcionária bancária contou que encontrou o menor, que ganha a vida a guardar carros na rua, no estacionamento de uma praia e o convidou para dar uma volta. O menino estava acompanhado de uma menina, também menor, que a bancária convidou igualmente a entrar no carro, mas ela recusou.

A mulher procurou então um local deserto, onde pudesse ficar à vontade com o menor, sem saber que o Morro do Moreno tem câmaras. Ela foi levada para uma cadeia na cidade vizinha, Viana, já que no Brasil é crime qualquer contacto sexual com menores de 14 anos, mesmo consentido, e o menor foi entregue à família.