Apanhados a fazer sexo dentro de um banco

Um dos internautas que assistiu ao vídeo comentou o post: "Junta-te a nós no Banesco. Nós somos rápidos".



"Banesco, para quando não consegues encontrar um hotel", reagiu outra pessoa.



A localidade onde tudo aconteceu não é conhecida.



O Banco Banesco tem 440 sucursais espalhadas por toda a Venezuela e rejeitou comentar o sucedido.



Um casal foi apanhado a fazer sexo em plena luz do dia, numa sucursal do Banco Banesco, na Venezuela.Aparentemente, ambos estavam desantentos e não repararam que estavam a ser filmados por um cliente que estava do lado de fora do banco.No vídeo é possível observar o homem e a mulher deitados no chão, um em cima do outro e com as respetivas roupas ao lado dos seus corpos. Ambos parecem ter levado demasiado a sério o slogan do banco, que diz: "contigo".