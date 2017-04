Apenas 10% dos brasileiros aprovam Michel Temer

Quando assumiu a presidência interinamente, pois Dilma Rousseff já tinha sido afastada mas ainda não tinha perdido o cargo definitivamente, Temer surgia com aproximadamente 14% de aprovação popular. Em Dezembro passado, porém, os que aprovavam o presidente, então já efetivado no cargo há quatro meses, já tinham baixado para 13% e, do último mês de 2016 para hoje a impopularidade acentuou-se.Se o que for perguntado aos inquiridos se relaciona não com a avaliação que eles fazem dos resultados da gestão de Temer mas sim sobre a forma do presidente governar, ou seja, o seu estilo, a desaprovação é ainda maior. Na sondagem divulgada esta sexta-feira, nada menos do que 77% dos inquiridos disseram desaprovar a forma como Temer age, considerada bastante distante da população e arrogante.A isso não devem ser alheios os números negativos da economia do país, como o desemprego, o custo de vida e o aumento dos impostos, que desmentem a afirmação de Temer de que o Brasil vive uma franca recuperação. E também a postura do chefe de Estado sobre perguntas a respeito da impopularidade, pois Temer diz não ligar se gostam ou não dele e que vai fazer as reformas que ele considera serem essenciais para o país.